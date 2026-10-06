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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:26 Son Güncelleme: 6.10.2026 09:40

SON DAKİKA | İstanbul'da ortaokulda bıçaklı saldırı! 5 öğrenci yaralandı

SON DAKİKA | İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 5 öğrenci yaralandı.

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İHA
SON DAKİKA | İstanbul’da ortaokulda bıçaklı saldırı! 5 öğrenci yaralandı
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SON DAKİKA | İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bir öğrenci bıçakla öğrencilere saldırdı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BAŞAKŞEHİR #İSTANBUL
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