SON DAKİKA | İstanbul’da sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu

Son dakika... İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan; İstanbul'daki hastanelerde 27'si entübe durumda 47 kişi sahte içkiden tedavi altında.

63 İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullandı. Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bunlardan 48'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.Valiliğin bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bazı uygulamaları hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI DA İPTAL EDİLECEK

Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir.

İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir." Açıklamada, mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticilerinin genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu, aksi durumların tespiti halinde ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.