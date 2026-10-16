SON DAKİKA... İstanbul’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’den haber var! Otomobili Kağıthane Deresi’nde bulundu...

OTOMOBİL KAYBOLAN AHMET DERİN'E AİT ÇIKTI

Kontrol edilen otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Arka camı kırık olan otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Kayıp Ahmet Derin'i bulmak için derede ve dere çevresinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.