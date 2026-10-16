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Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:03

SON DAKİKA... İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'den haber var! Otomobili Kağıthane Deresi'nde bulundu...

SON DAKİKA... İstanbul, 84 yılın en büyük sağanak yağışı ile afeti yaşadı. Yaşanan sel felaketinde 4 vatandaşımız yaşamını yitirirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları da hızlandı. Selde taşan Kağıthane Deresi’nde bulunan ikinci otomobil de vinç yardımıyla çıkarıldı.Otomobilin, kayıp olarak aranan Ahmet Derin’e (63) ait olduğu anlaşıldı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Derin’i arama çalışmaları sürüyor.

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DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’den haber var! Otomobili Kağıthane Deresi’nde bulundu...
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nde Kağıthane Deresi taştı. Sel sularının sürüklediği, köprü altında ters dönmüş ve suya gömülmüş halde bulunan otomobil, İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla çıkarıldı. İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobil, çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.

200 METRE GERİDE BİR ARAÇ DAHA BULUNDU

İlk otomobilin çıkarıldığı noktanın yaklaşık 200 metre gerisinde, başka bir köprünün altında bulunan ikinci otomobil için de çalışma yapıldı. Sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarılan 34 GYF 50 plakalı otomobilin, sağanağın ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin'e ait olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL KAYBOLAN AHMET DERİN'E AİT ÇIKTI

Kontrol edilen otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Arka camı kırık olan otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Kayıp Ahmet Derin'i bulmak için derede ve dere çevresinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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#İSTANBUL

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