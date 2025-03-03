SON DAKİKA: İtalyan şefin oğlunu bıçaklamışlardı: O caniler hakkında istenen ceza açıklandı!

Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitti. İddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırdı. İddiaya göre saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaranarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16) ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.
17 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINDA ACI SON
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede olay günü maktulün bit pazarının içinde yarı bilinci açık şekilde yatar vaziyette polis ekiplerince görüldüğü, ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Alınan Adli Tıp raporuna göre kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı, olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.
MATTIA'NIN ARKADAŞLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ
İddianamede olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının da tanık sıfatıyla alınan ifadelerine yer verildi. Tanık D.A.D.'nin olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, maktulün de şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafların ayırdığını, sonrasında pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini ve birisinin maktule saldırmaya başladığını, ardından diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını anlattığı kaydedildi.
ŞÜPHELİLERDEN "TAHRİK" SAVUNMASI
Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.
OTOPSİ RAPORU VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TESPİT ETTİ
Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı. Ayrıca incelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.
24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.