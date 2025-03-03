SON DAKİKA: İtalyan şefin oğlunu bıçaklamışlardı: O caniler hakkında istenen ceza açıklandı!

ŞÜPHELİLERDEN "TAHRİK" SAVUNMASI

Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.