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Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:46 Son Güncelleme: 08.10.2026 13:05

SON DAKİKA… İtfaiyeciden kan donduran intikam! Eski sevgilisinin evini benzin dökerek yaktı: Genç kadın yaşam savaşı veriyor!

SON DAKİKA… İzmir Seferihisar’da Gümüldür İtfaiyesi’nde personel olarak görev yapan A.K yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.’nin evini hedef aldı. Akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle genç kadının evini yaktı. Ağır yaralanan talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor.

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SON DAKİKA… İtfaiyeciden kan donduran intikam! Eski sevgilisinin evini benzin dökerek yaktı: Genç kadın yaşam savaşı veriyor!
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SON DAKİKA… Olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gümüldür İtfaiyesi'nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.'nin evini hedef aldı. Bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı öne sürülen şüpheli A.K., E.S.'nin Seferihisar'daki evine giderek benzini döktü ve evi kasıtlı olarak ateşe verdi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, evde bulunan köpeğinin ise yangında telef olduğu belirlendi.

KASITLI YANGIN ÇIKARAN İTFAİYECİ TUTUKLANDI

Yıllarca yangınlara müdahale eden ancak eski sevgilisinin evini kundaklayarak dehşet saçan itfaiye personeli A.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA… İtfaiyeciden kan donduran intikam! Eski sevgilisinin evini benzin dökerek yaktı: Genç kadın yaşam savaşı veriyor!
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