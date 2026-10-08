SON DAKİKA… İtfaiyeciden kan donduran intikam! Eski sevgilisinin evini benzin dökerek yaktı: Genç kadın yaşam savaşı veriyor!

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, evde bulunan köpeğinin ise yangında telef olduğu belirlendi.