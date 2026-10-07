Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Cemil Tugay ‘İzmir’in geleceği için’ dedi! AK Parti’den çok konuşulan İzmir paylaşımı
Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:18 Son Güncelleme: 7.10.2026 09:19

SON DAKİKA! Cemil Tugay ‘İzmir’in geleceği için’ dedi! AK Parti’den çok konuşulan İzmir paylaşımı

Son dakika haberi: Ege'nin incisi İzmir için tarihi bir gün yaşanacak. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından takılan rozetle partiye katılması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Cemil Tugay ‘İzmir’in geleceği için’ dedi! AK Parti’den çok konuşulan İzmir paylaşımı
  • ABONE OL

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Erdoğan tarafından takılacak rozet ile AK Parti'ye katılması bekleniyor.



"SİYASİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" dedi.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU PAYLAŞIM

AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.



Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.

Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Cemil Tugay ‘İzmir’in geleceği için’ dedi! AK Parti’den çok konuşulan İzmir paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA