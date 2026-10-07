SON DAKİKA! Cemil Tugay ‘İzmir’in geleceği için’ dedi! AK Parti’den çok konuşulan İzmir paylaşımı

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Erdoğan tarafından takılacak rozet ile AK Parti'ye katılması bekleniyor.