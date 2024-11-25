SON DAKİKA! İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama: Ekipler bölgeye sevk edildi

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın, rafinerinin "7 bin ünitesi" olarak bilinen bir bölümünde gerçekleştiği belirtiliyor. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.