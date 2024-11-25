SON DAKİKA! İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama: Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangın, geniş bir alandan gözlemlendi.
Aliağa ilçe merkezinde de hissedildi. Şiddetin etkisiyle çevredeki Petkim lojmanlarının sallandığı öğrenildi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Olayın, rafinerinin "7 bin ünitesi" olarak bilinen bir bölümünde gerçekleştiği belirtiliyor. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.