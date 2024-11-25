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Giriş Tarihi: 25.11.2024 21:15 Son Güncelleme: 25.11.2024 21:41

SON DAKİKA! İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama: Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika haberi... İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde bir patlama meydana geldi. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmir Rafinerisinde meydana gelen yangının söndürüldüğünü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığını açıkladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA! İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama: Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangın, geniş bir alandan gözlemlendi.

Aliağa ilçe merkezinde de hissedildi. Şiddetin etkisiyle çevredeki Petkim lojmanlarının sallandığı öğrenildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın, rafinerinin "7 bin ünitesi" olarak bilinen bir bölümünde gerçekleştiği belirtiliyor. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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SON DAKİKA! İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama: Ekipler bölgeye sevk edildi
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