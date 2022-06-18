SON DAKİKA | Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.