SON DAKİKA… Kahramanlara acı veda! Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanacak

SON DAKİKA… Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan kahramanlar, dün sabah Ankara'ya gönderildi. Bugün Ankara'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilecek olan şehitlerden babası da emekli albay olan Binbaşı Erdem Çimen 2, Orhun Pınar bir çocuk babasıydı. Astsubay Serkan Önder'den geriye ise 9 aylık kızı kaldı. Astsubay Hüseyin Zehir'in öğretmen eşi, şehadet haberini ailesini ziyarete gittiği Tekirdağ'da öğrendi. Kaza kırım ekiplerinin çalışmaları sürerken adli soruşturmayı bir başsavcı vekili ve 2 savcı yürütüyor.

PARÇALAR EVE İSABET ETTİ

Kazanın meydana geldiği bölgede helikopterden kopan parçaların yakındaki bir eve isabet ettiği, düşüşün ardından çıkan yangının eve sıçradığı öğrenildi. Evde bulunan iki yaşlı vatandaş olaydan yara almadan kurtulurken, yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Kazanın ardından güvenlik çemberine alınan bölgede askeri personel ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları dün gün boyu devam etti. Helikopter enkazının bulunduğu alan çelik bariyerlerle çevrilirken yetkili personel dışında bölgeye girişlere izin verilmedi. kazayla ilgili başlatılan soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.