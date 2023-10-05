SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından saha çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."