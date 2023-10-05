SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.23 sıralarında yaşanan sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı.
#Kahramanmaraş ili #Onikişubat İlçesinde 4️⃣,3️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza… pic.twitter.com/BofnACcy3C
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından saha çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."