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Giriş Tarihi: 5.10.2023 18:29 Son Güncelleme: 5.10.2023 18:45

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığını bildirdi.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.23 sıralarında yaşanan sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından saha çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
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