Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA.. Kapodokya'da peribacası işte böyle çöktü! Kamera saniye saniye kaydetti
Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:31 Son Güncelleme: 29.10.2026 16:47

SON DAKİKA.. Kapodokya'da peribacası işte böyle çöktü! Kamera saniye saniye kaydetti

Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişindeki peribacası çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, acı haberi Nevşehir Valisi Hüseyin Kök duyurdu. Felakette 2 kişi hayatını kaybetti. Dehşet anı ise anbean böyle görüntülendi!

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SON DAKİKA.. Kapodokya’da peribacası işte böyle çöktü! Kamera saniye saniye kaydetti
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Nevşehir Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan kişiler hastaneye sevk edildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ KÖK AÇIKLADI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video

DEHŞET ANLARI İŞTE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Peribacasının çökme anı kamerada!

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NEVŞEHİR #KAPADOKYA

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SON DAKİKA.. Kapodokya'da peribacası işte böyle çöktü! Kamera saniye saniye kaydetti
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