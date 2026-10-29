SON DAKİKA.. Kapodokya’da peribacası işte böyle çöktü! Kamera saniye saniye kaydetti

Nevşehir Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
BÖLGEDE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan kişiler hastaneye sevk edildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
VALİ KÖK AÇIKLADI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.
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