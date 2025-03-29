SON DAKİKA | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Bu tarihlerde köprü ve otoyollar ücretsiz

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 07.00'YE KADAR SÜRECEK

29 Mart 2025 Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.