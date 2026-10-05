SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun kabri açılmıştı: Örnekler mezarına geri konuldu!

SON DAKİKA | MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezarının açılmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yeniden incelenen cenazesine ait örnekler mezarına geri konuldu. Fetullahçı terör örgütünün kumpası sonucunda 10 Mart 2011'de tutuklanan MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 13 Kasım 2011 tarihinde cenazesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıllar sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında mahkeme Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.
İNCELEME TAMAMLANDI
12 Eylül'de Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılarak cenazesinden örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen örnekler burada incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Kaşif Kozinoğlu'nun cenaze örnekleri yeniden mezarına konuldu. Örneklerin mezarlığa getirilmesi ve mezara konulması sorasında polisleri mezarlıkta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve görevlileri tarafından açılan kabre cenaze örnekleri 16.00 sıralarında yeniden kabre konuldu.