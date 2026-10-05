SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun kabri açılmıştı: Örnekler mezarına geri konuldu!

İNCELEME TAMAMLANDI

12 Eylül'de Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılarak cenazesinden örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen örnekler burada incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Kaşif Kozinoğlu'nun cenaze örnekleri yeniden mezarına konuldu. Örneklerin mezarlığa getirilmesi ve mezara konulması sorasında polisleri mezarlıkta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve görevlileri tarafından açılan kabre cenaze örnekleri 16.00 sıralarında yeniden kabre konuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör