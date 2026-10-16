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Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:17

SON DAKİKA... Kastamonu Tosya'daki vahşette yeni gelişme! Katil ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... Kastamonu Tosya'da Camii imam hatibi İrfan Vurucu, ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen K.Ç. tarafından kafasında odun vurularak öldürüldü. Kan donduran cinayette cinayet zanlısı K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D., adliyeye sevk edildi.

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İHA Yaşam
SON DAKİKA... Kastamonu Tosya’daki vahşette yeni gelişme! Katil ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi
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Olay, dün Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar köyü Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu.

İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan K.Ç.'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Vurucu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

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Öte yandan, olay sırasında kesim alanında bir gaziye yardım etmek amacıyla iki imam arkadaşıyla bulunduğu öğrenilen Vurucu'nun cenazesi, cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

#KASTAMONU #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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SON DAKİKA... Kastamonu Tosya'daki vahşette yeni gelişme! Katil ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi
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