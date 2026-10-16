SON DAKİKA... Kastamonu Tosya’daki vahşette yeni gelişme! Katil ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

Öte yandan, olay sırasında kesim alanında bir gaziye yardım etmek amacıyla iki imam arkadaşıyla bulunduğu öğrenilen Vurucu'nun cenazesi, cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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