SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz tahliye edildi

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kerimcan Durmaz bugün İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kerimcan Durmaz, avukatları katıldı. Durmaz'ı destek için yakın arkadaşı Samet Liçina, ailesi de adliyeye geldi. Savunma yapan Durmaz aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirterek, "Menajerm tarafından bir telefon aldım Malta'da konser teklifi geldiğini söyledi. Ben de daha önce gitmediğim için kabul ettim. YouTube için içerik üretebileceğimi düşündüğümdan arkadaşım Samet ile gittim" şeklinde konuştu.

EKİBİM OLSAYDI FARK EDERDİ

Savunmasının devamında, mekanın çok kalabalık olduğunu, içerisinde sahne arka plana yansıtılacak "Kerimcan Durmaz" logolu flash belleği verdiğini ifade ederek "Sahnedeyken arkamda yasa dışı bahis reklamı verilmiş. Bunu sahneden indikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarda gördüm. Kendi sosyal medyamda bu görüntüyü paylaşmamaya dikkat ettim" dedi. Normal şartlarda sahne performanslarına ekibi ile birlikte gittiğini, ancak vizeleri olmadığı için arkadaşıyla tek başına gitmek zorunda kaldığını söyleyerek "Eğer ekibim orada olsaydı bunu fark edip beni sahneden indirirlerdi ancak tek başımaydım. Casinolar ile alakalı söylediğim, sahnedeyken şampanyalar geliyor o gün istediğim marka gelmemişti. Omu söylediğim bir anda ama video kesilerek kullanılmış. Bu sözlerimle yasa dışı bahis yaptığıma inanmıyorum. Söylemlerim de yasa dışı bahisle alakası yoktur" dedi.