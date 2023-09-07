Son dakika | Kırklareli’de can kaybı 6’ya yükseldi

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.



EŞİ BULUNMUŞ, AHMET ÖĞRETMEN ARANIYORDU

İstanbul Kartal'da emekli yeni emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ahmet Baki Şimşek ve eşi Raile Şimşek'te yok olan o tesise tatile gelmişlerdi. Önceki gün Raile Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu. Ahmet öğretmeni arama çalışmaları ise sabahın ilk saatlerinde Askerler eşliğinde başladı.

ASKERLER ALANA GELDİ

Lüleburgaz Komando taburu ve diğer Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.

SON KİŞİ BULUNDU

Adım adım taranan alanın yaklaşık 1.5 kilometre aşağısında ağaçların arasında Ahmet öğretmenin de cesedine ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'ndan önemli açıklamalar:

Vatandaşlarımız yapılan uyarıları dikkate alsınlar.

İşletmenin ruhsatsız olduğu Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya açıklamıştı. İşletme sahibi ile ilgili bir gözaltı kararı var. Kendisi şu an aranıyor. Başsavcılığımız olayın bundan sonraki adli boyutunu yürütecek.