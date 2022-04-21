Son dakika: Koç Üniversitesi’nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı

'İŞLEME BİLE KONULMAMIŞ'

Tacize uğradığını iddia eden kadın, yaşadığı taciz sonrası psikolojik olarak büyük bir travma geçirdiğini belirtirken, üniversite yönetimine de isyan etti.

Genç kız şunları paylaştı: Koç Üniversitesi'nde cinsel saldırıya maruz kalıp 4,5 ay boyunca okula gidemeyip yemek yiyemeyip vücudumda rızam olmadan dokunulmuş her uzvumdan nefret etmemin disiplin kuruluna göre hiçbir önemi yok, 28 martta verdiğim şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış.