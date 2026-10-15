SON DAKİKA... Kocaeli’de araç sel sularına kapıldı! Muhtar Mustafa Gedikli kayıp...

Bölgede yaşayan Göksel Öztonga, yaptığı açıklamada, Mustafa Gedikli'nin eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kaldığını belirterek, yağışın şiddetlenmesi üzerine aracıyla evine gitmek istediğini söyledi. Öztonga, "Kendisinin baraka gibi bir yapısı vardı. Sanırım eşi ile birlikte akşam orada kalmışlar. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evine çıkmak istemiş. Aracı ile birlikte dere yatağına düşmüş. Eşi kendisinin içinde olduğunu söylüyor ve ihbarda bulunuyor. Kamera kayıtlarında suda birinin gittiği söyleniyor" dedi.

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