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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:28 Son Güncelleme: 15.10.2026 12:43

SON DAKİKA... Kocaeli'de araç sel sularına kapıldı! Muhtar Mustafa Gedikli kayıp...

SON DAKİKA... Kocaeli genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi nedeniyle üzücü bir olay yaşandı. Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, aniden bastıran sel sularına kapıldı.

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ABBAS ÇAKAR Yaşam
SON DAKİKA... Kocaeli’de araç sel sularına kapıldı! Muhtar Mustafa Gedikli kayıp...
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Olay, sabaha karşı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte mahalledeki tarlalarında bulunan barakada kalan M. G., yoğun yağışın ardından evlerine gitmek istedi. Eşine, "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" dediği öğrenilen Mustafa Gedikli'den bir süre haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığının görüldüğü öğrenildi. Çalışmalar sırasında araç, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulundu.
AFAD, polis, sağlık ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve İyilik ve Yaşam Derneği ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, iş makinesi yardımıyla aracın dereden çıkarılması için de çalışma yürütülüyor.

Bölgede yaşayan Göksel Öztonga, yaptığı açıklamada, Mustafa Gedikli'nin eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kaldığını belirterek, yağışın şiddetlenmesi üzerine aracıyla evine gitmek istediğini söyledi. Öztonga, "Kendisinin baraka gibi bir yapısı vardı. Sanırım eşi ile birlikte akşam orada kalmışlar. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evine çıkmak istemiş. Aracı ile birlikte dere yatağına düşmüş. Eşi kendisinin içinde olduğunu söylüyor ve ihbarda bulunuyor. Kamera kayıtlarında suda birinin gittiği söyleniyor" dedi.

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