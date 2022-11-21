Son dakika... Kocaeli’de katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul yönünde seyir halinde olan 34 CJS 484 plakalı tır, Kocaeli Gebze İlçesi Balçık yakınlarında arıza yapınca sol şeritte yolda kaldı. Aynı yönden gelen Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, arıza yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanarak savrulan otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak verildi.

TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

İhbar sonrası kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice Demir ve çocukları Mehmet Emin Demir'in yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Demir ailesinin cansız bedenleri olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazanın ardından parçalanarak kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürüldü. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, Demir ailesinin tatil için memleketleri Rize'ye gittikleri , ve eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.