SON DAKİKA | Kocaeli’nden acı haber! Sel sularına kapılan muhtar Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu

14 Ekim günü akşam saatlerinde eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Gedikli, yoğun yağışın ardından eve gitmek için aracını almaya çıktı. Gedikli'den haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.
Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde Gedikli'ye rastlanmadı.
CANSIZ BEDENİ KÖRFEZ AÇIKLARINDA BULUNDU
Kilez Deresi'nden denize doğru yürütülen aralıksız arama çalışmaları sonucunda acı haber geldi. Sel sularının sürüklediği eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine, Kocaeli Körfez ilçesi Yarımca açıklarında ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan Gedikli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.