Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kocaeli'nden acı haber! Sel sularına kapılan muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 16.10.2026 17:58 Son Güncelleme: 16.10.2026 18:13

SON DAKİKA | Kocaeli'nden acı haber! Sel sularına kapılan muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri... Kocaeli Başiskele İlçesi Kullar mevkiinde, sağanak yağış sonrası otomobiliyle sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli’nin acı haberi geldi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Gedikli’nin cansız bedeni, Körfez Yarımca açıklarında bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ABBAS ÇAKAR
SON DAKİKA | Kocaeli’nden acı haber! Sel sularına kapılan muhtar Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu
  • ABONE OL

14 Ekim günü akşam saatlerinde eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Gedikli, yoğun yağışın ardından eve gitmek için aracını almaya çıktı. Gedikli'den haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.

Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde Gedikli'ye rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ KÖRFEZ AÇIKLARINDA BULUNDU

Kilez Deresi'nden denize doğru yürütülen aralıksız arama çalışmaları sonucunda acı haber geldi. Sel sularının sürüklediği eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine, Kocaeli Körfez ilçesi Yarımca açıklarında ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan Gedikli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KOCAELİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Kocaeli'nden acı haber! Sel sularına kapılan muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA