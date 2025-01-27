Son dakika: Konya’da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Son dakika haberi: Konya'da iki kişinin öldüğü üç kişinin de sağ olarak kurtarıldı çöken bina soruşturma ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.





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