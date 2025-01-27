Giriş Tarihi: 27.1.2025 13:59Son Güncelleme: 27.1.2025 14:03
Son dakika: Konya'da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi: Konya’da iki kişinin öldüğü üç kişinin de sağ olarak kurtarıldı çöken bina soruşturma ile ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Son dakika haberi: Konya'da iki kişinin öldüğü üç kişinin de sağ olarak kurtarıldı çöken bina soruşturma ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Son dakika: Konya'da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi