Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Konya'da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Giriş Tarihi: 27.1.2025 13:59 Son Güncelleme: 27.1.2025 14:03

Son dakika: Konya'da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberi: Konya’da iki kişinin öldüğü üç kişinin de sağ olarak kurtarıldı çöken bina soruşturma ile ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Konya’da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Son dakika haberi: Konya'da iki kişinin öldüğü üç kişinin de sağ olarak kurtarıldı çöken bina soruşturma ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Ayrıtnılar Geliyor...

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Son dakika: Konya'da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
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