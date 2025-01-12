Son dakika: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni tarife

Son dakika haberi: 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

Köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı yeni ücretleri:















