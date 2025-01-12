Giriş Tarihi: 12.1.2025 22:30Son Güncelleme: 12.1.2025 22:36
Son dakika: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni tarife
Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. İşte detaylar...
ABONE OL
Son dakika haberi: 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.
Köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı yeni ücretleri:
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni tarife