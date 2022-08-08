Korkunç olay! İnternetten tanıştığı kızla görüşmeye gitti pitbull kulağını kopardı

KÖPEĞİN SAHİBİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada S.D. ile F.Y.'nin sevgili olduğu, S.D.'nin H.B. ile parası için görüştüğü ancak H.B.'nin sevgili olmak isteyince F.Y.'nin bu duruma sinirlendiği bunun üzerine de köpeğiyle H.B.'ye saldırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.C.Ö. serbest kalırken F.Y. ile S.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.