SON DAKİKA: KPSS DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM ile 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları araştırılıyor. 27 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumu için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, KPSS DHBT sınav giriş belgesi için araştırmalarını sürdürürken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'nin açıklamasına göre, KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, KPSS DHBT sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.