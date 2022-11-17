SON DAKİKA: KPSS DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM ile 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları araştırılıyor. 27 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumu için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, KPSS DHBT sınav giriş belgesi için araştırmalarını sürdürürken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'nin açıklamasına göre, KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, KPSS DHBT sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.''
Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek.