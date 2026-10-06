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Giriş Tarihi: 6.10.2026 15:12 Son Güncelleme: 6.10.2026 15:19

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş: Savcı mütalaasını verdi!

SON DAKİKA | İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını verdi.

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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş: Savcı mütalaasını verdi!
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SON DAKİKA | Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.

Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 8 kişi tutuklanmıştı.

Genç futbolcu cinayetinde savcı mütalaasını verdi.

İşte istenen cezalar:

Aleyna Kalaycıoğu'na müebbet hapis cezası

İzzet Yıldızhan'a beraat talebi

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI
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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş: Savcı mütalaasını verdi!
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