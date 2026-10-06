SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Savcı mütalaasını verdi!

SON DAKİKA | İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma aşamasında tutuklu İzzet Yıldızhan tahliye edilmişti. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıkların değişen oranlarda cezası istendi.
MÜTALAA AÇIKLANDI
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, Cumhuriyet Savcısı duruşmanın üçüncü celsesine bir gün kala celse arası mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına, Sanık Aleyna Kalaycıoğlu hakkında, 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasını istedi ve tahliyesini talep etti. Savcı mütalaasında diğer sanıklar Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın tutuklu kaldıkları süre nazara alınarak hüküm ile birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine, sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın üzerlerine atılı suçlardan uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.