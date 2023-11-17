Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:21 Son Güncelleme: 17.11.2023 15:55

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı" denildi.

Küçükçekmece’de binada patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi

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Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü, 5 yaralı
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