SON DAKİKA! Küçükçekmece'de binada patlama | Video

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.