Kütahya’da sarsıntı meydana geldi! AFAD ile Kandilli Rasathanesi son deprem bilgileri

Son Dakika: 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 07:15:56 TSİ'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntı Simav ve çevresinde hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar, yaşanan sarsıntının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Simav depremi ile ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...
KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-08-01
Saat:07:15:56 TSİ
Enlem:39.24528 N
Boylam:28.96583 E
Derinlik:11.19 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
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