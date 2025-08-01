Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da sarsıntı meydana geldi! AFAD ile Kandilli Rasathanesi son deprem bilgileri
Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:15 Son Güncelleme: 1.8.2025 19:15

Kütahya'da sarsıntı meydana geldi! AFAD ile Kandilli Rasathanesi son deprem bilgileri

Son Dakika: Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, saat 07:15:56 TSİ’de gerçekleşen sarsıntı Simav çevresinde hissedildi. Depremin merkezi Simav olarak açıklanırken, bölgedeki vatandaşlar depremin büyüklüğü ve etkileri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kütahya Simav’daki depremle ilgili son gelişmeler ve detaylar haberin devamında...

Kütahya’da sarsıntı meydana geldi! AFAD ile Kandilli Rasathanesi son deprem bilgileri

Son Dakika: 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 07:15:56 TSİ'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntı Simav ve çevresinde hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar, yaşanan sarsıntının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Simav depremi ile ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-08-01
Saat:07:15:56 TSİ
Enlem:39.24528 N
Boylam:28.96583 E
Derinlik:11.19 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kütahya'da sarsıntı meydana geldi! AFAD ile Kandilli Rasathanesi son deprem bilgileri
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