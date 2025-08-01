Kütahya’da sarsıntı meydana geldi! AFAD ile Kandilli Rasathanesi son deprem bilgileri

Son Dakika: 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 07:15:56 TSİ'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntı Simav ve çevresinde hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar, yaşanan sarsıntının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Simav depremi ile ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...