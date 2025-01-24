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Giriş Tarihi: 24.1.2025 09:23 Son Güncelleme: 24.1.2025 09:26

Son dakika: Maç değnekçileri gözaltına alındı

Beşiktaş ile Athletic Bilbao arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde “Değnekçilik” yapan dört kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: Maç değnekçileri gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz Çarşamba akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Athletic Bilbao arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında stat çevresinde "Değnekçilik" yapan dört kişiyi gözaltına aldı. "Korsan Otoparkçılık" yaparak stat çevresine araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz olarak ücret talep eden ve alan R.K., A.Y.A., C.P. ve M.A. isimli dört değnekçi gözaltına alındı. Sürücülerin cadde ve sokaklara araçlarını park ederken korsan otoparkçılıkla karşılaşmaları durumunda polise ihbarda bulunmaları gerektiği ifade ediliyor.

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Son dakika: Maç değnekçileri gözaltına alındı
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