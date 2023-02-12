Haberler Yaşam Haberleri Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 12.2.2023 19:55 Son Güncelleme: 12.2.2023 19:55

Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Malatya’da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da meydana gelen 5.1’lik deprem in detayları ve son dakika bilgiler.

Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19:29'da 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA – MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

İşte son dakika Malatya deprem olayına ilişkin son dakika bilgileri,

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


AFAD VERİLERİ


DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU



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Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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