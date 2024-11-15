SON DAKİKA | Malatya’da korkutan deprem

AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor."dedi

BAKAN ALİ YERLİKAYA: TÜM EKİPLERİMİZ SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki 4.9 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.