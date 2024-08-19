Son dakika: Manisa Uşak yangınları kontrol altında!

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler M.Ş. ve İ.Ş. Bilinçli Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, 19 Ağustos'ta Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek.

Havanın kararmasıyla Ula ve Yatağan ilçelerinde süre orman yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürdü. Olağanüstü çaba sarf edilen yangın söndürme çalışmalarında 4 gece görüşlü gece görüşlü helikopter görev aldı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman ve belediye ekiplerinin orman yangınıyla mücadelesine bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Seferberlik halinde süren yangınla mücadelede bölgedeki firmaların iş makinaları da görev aldı. Yangınla mücadeleye destek için tankerler ve beton mikserleri için destek sağlandı. Gece boyunca süren yangını söndürme çalışmalarından iyi haber geldi. Yatağan ve Ula'daki orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Bakan Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda Kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında. Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor" ifadelerini kullandı.