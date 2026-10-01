SON DAKİKA | Manisa'da maden ocağında göçük! Yaralılar var

SON DAKİKA | Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde bugün öğle saatlerinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Manisa Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Diğer işçilere ulaşılması amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

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KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Olayın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulduğu ve ilgili kurumların gerekli ekipleri bölgeye ivedilikle görevlendirdiği açıklandı. Valilik, olayın tüm yönleriyle takip edildiğini bildirdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör