SON DAKİKA | Manisa'da maden ocağında göçük! Yaralılar var

SON DAKİKA | Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde bugün öğle saatlerinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Manisa Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Diğer işçilere ulaşılması amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.
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KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU
Olayın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulduğu ve ilgili kurumların gerekli ekipleri bölgeye ivedilikle görevlendirdiği açıklandı. Valilik, olayın tüm yönleriyle takip edildiğini bildirdi.