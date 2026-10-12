Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Manisa'daki otobüs faciasında Bursa'da 11 eve ateş düştü!
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:55

SON DAKİKA... Manisa'daki otobüs faciasında Bursa'da 11 eve ateş düştü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin acısı Bursa'ya düştü. Vefat edenlerden 10'u Bursa'da biri ise Konya'da toprağa verilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
SON DAKİKA... Manisa’daki otobüs faciasında Bursa’da 11 eve ateş düştü!
  • ABONE OL

Manisa'da dün İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde feci kaza meydana geldi.

TUR OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre 16 AED 124 plakalı otobüs otoyolda geri manevra yaparken 78 YD 559 plakalı tır arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken tır ise yoldan çıktı.

11 ÖLÜ 27 YARALI

Bursa merkezden hareket eden ve Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinden de yolcu aldığı öğrenilen tur otobüsünün yaptığı kazada Bursa'daki 11 eve ateş düştü. Kazada Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

11 EVE ATEŞ DÜŞTÜ

Ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da birisi ise Konya Ereğli'de bugün toprağa verilecek. Cenaze programı şöyle:

Safinaz Elkurt ve Şahin Azboran Mihraplı Camii'de, Semra Şentürk Yunusemre Huzurlar Camii'de, Mümine Eryılmaz Mustafakemalpaşa ilçesi Cevizli Camii'de, Kadriye Turhanlar Mustafakemalpaşa Kuran Kursu Camii'de, Fikriye Yur Mustafakemalpaşa Fevzidede Camii'de, İhsan Taşçı Karacabey Asmalı Camii'de, Sevgi Kabaroğlu Esentepe Çamlık Camii'de, Cemile Memişçi Karacabey Hacıhasan Camii'de, Vesile Ekici Hürriyet Merkez Camii'de öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Zülfinaz Tosun ise Konya Ereğli'de kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.


Sevgi Kabaroğlu


Zülfikar Tosun


İhsan Taşçı


Cemile Memişçi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Manisa'daki otobüs faciasında Bursa'da 11 eve ateş düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA