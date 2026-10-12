SON DAKİKA... Manisa’daki otobüs faciasında Bursa’da 11 eve ateş düştü!

11 ÖLÜ 27 YARALI

Bursa merkezden hareket eden ve Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinden de yolcu aldığı öğrenilen tur otobüsünün yaptığı kazada Bursa'daki 11 eve ateş düştü. Kazada Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.