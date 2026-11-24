Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü şahıslara satılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar alan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük ve kaçağı araçlara aktarılarak, yani 'change' edilerek bu araçların üçüncü şahıslara satılması suretiyle haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

45 EKİP 130 PERSONEL KATILDI: 18 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla eş zamanlı 'Damga 47' operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

16 ARACA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde 1 adet çalıntı, 2 adet aranan, 8 adet menşei belli olmayan, 4 adet yakalamalı/hacizli ve 1 adet yurtdışı menşeili olmak üzere toplam toplam 16 araca el konuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör