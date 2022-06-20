Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Nişanlısıyla tartıştı raylara atladı
Giriş Tarihi: 20.6.2022 20:43 Son Güncelleme: 20.6.2022 21:03

Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Nişanlısıyla tartıştı raylara atladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: İstanbul’da korkunç olay! Nişanlısıyla tartıştı raylara atladı

Son dakika haberine göre İstanbul Bostancı'daki Marmaray durağında raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle marmaray seferleri aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Genç adamın tren istasyonunda nişanlısıyla tartıştıktan sonra raylara atladığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Durağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre nişanlısı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu.

Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek. Nişanlısının Elif T. ise sinir krizi geçirdi.

Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Nişanlısıyla tartıştı raylara atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA