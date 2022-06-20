Son dakika: İstanbul’da korkunç olay! Nişanlısıyla tartıştı raylara atladı

Son dakika haberi... Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Durağı'nda meydana geldi.
İddiaya göre nişanlısı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.
Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek. Nişanlısının Elif T. ise sinir krizi geçirdi.
Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü.