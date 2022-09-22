Son dakika: Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda 22 Eylül saat 12:30 sıralarında yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Yangınla mücadeleye belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balan Dağı sırtlarına doğru ilerledi. Muğla Valiliği, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
YANGINLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındığını duyurdu. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı ortaya çıktı. Yangınla ilgili 85 yaşındaki arıcı M.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Soruştmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.
BİR ORMAN PERSONELİ YARALANDI
Marmaris'teki yangında söndürme çalışmalarına katılan orman personeli Remzi Kırca, dağlık arazi düşerek yaralandı. Kırca, sağlık ekipler tarafından hasteneye kaldırıldı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili Muğla Valiliği'nden açıklama geldi. Yangınla mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada. Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır" denildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangını gece saatlerinde söndürme çalışmaları sürdü. Günün ağarmasıyla birlikte, yangını söndürme çalışma çalışmalarına havadan müdahale başladı. Bölgeli tüm ekipler, yangını söndürmek için seferber edildi. Yangına 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve yaklaşık 800 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahale devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden ekipler destek verdi. Yangın, yaklaşık 20 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.