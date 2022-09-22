Son dakika: Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili Muğla Valiliği'nden açıklama geldi. Yangınla mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada. Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır" denildi.