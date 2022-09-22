Video Yaşam Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video
Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video

Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video

22.09.2022 | 08:37

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Muğla’nın Marmaris ilçesi, Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalara günün ağarması ile birlikte helikopter ve uçaklar da katıldı. Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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