Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Muğla’nın Marmaris ilçesi, Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.