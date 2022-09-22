Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesi, Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalara günün ağarması ile birlikte helikopter ve uçaklar da katıldı. Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.