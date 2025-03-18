SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk karar: İki caninin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Kan donduran olay İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak günü yaşandı. Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitti.
İddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine saldırgan çocuklar, Minguzzi'ye bıçakla saldırdı. Mattia'yı akciğer, böbrek ve kalbinden aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
"DEŞERİM SENİ" DEYİP SALDIRMIŞLAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamesinde, çocuk şüphelilerin ifadesine yer verildi. Şüphelilerden U.B.'nin arkadaşı B.B.'nin Mattia'yı 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken, B.B. ise kendisine küfredildiğini ve tahrik ettiği için bıçakladığını öne sürdü.
Savcılık, şüphelilerin Mattia'ya "deşerim seni" diyerek tehdit edip tekme ve yumruklarla saldırdığını belirtti. 2 şüphelinin de "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapsini istedi.
YARGILAMA 10 NİSAN'DA
Dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme tensip zaptında 2 şüphelinin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada tutuklu olması nedeniyle Mattia'nın baba ve annesi ile tanıklar hakkında zorla getirme kararı da veren mahkeme duruşmanın 10 Nisan 2025 günü görülmesine hükmetti.