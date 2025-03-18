SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk karar: İki caninin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

"DEŞERİM SENİ" DEYİP SALDIRMIŞLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamesinde, çocuk şüphelilerin ifadesine yer verildi. Şüphelilerden U.B.'nin arkadaşı B.B.'nin Mattia'yı 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken, B.B. ise kendisine küfredildiğini ve tahrik ettiği için bıçakladığını öne sürdü.