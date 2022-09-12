Haberler Yaşam Haberleri Son dakika Mersin’de deprem! Çevre illerde de hissedildi! 12 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 12.9.2022 20:26 Son Güncelleme: 12.9.2022 20:26

Son dakika Mersin’de deprem! Çevre illerde de hissedildi! 12 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Mersin Silifke açıklarında 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Son dakika Mersin’de deprem! Çevre illerde de hissedildi! 12 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz - Mersin Silifke açıklarında saat 19:54'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Akdeniz depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN MEVKİSİ

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Son dakika Mersin’de deprem! Çevre illerde de hissedildi! 12 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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