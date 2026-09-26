SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Hava bir anda değişecek! Sağanak kapıda…

SON DAKİKA | Son sıcak günler yaşanıyor! Meteoroloji haritasında renkler değişiyor, yağışlı hava yurdu etkisi altına alıyor. Sıcak ve güneşli günlerin ardından sağanak alarmı verildi. Özellikle pazar gününden itibaren yağışlar geniş bir alana yayılacak. Marmara ve Kuzey Ege'de ise fırtına bekleniyor.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR
Marmara'da rüzgarın, yarın (26.09.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazar (27.09.2026) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, yarın günün ilk saatlerinden itibaren yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.