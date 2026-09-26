SON DAKİKA | Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak kapıda! O günlere dikkat…

SON DAKİKA | Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen sistem bugün Trakya'dan yurda giriş yapacak. Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olması beklenen sağanağın akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.
İSTANBUL'DA 4 GÜN SAĞANAK
Megakentte pazar günü başlayacak gök gürültülü sağanak, yeni haftada da etkisini sürdürecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri İstanbul'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının ise hafta ortasında 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
MARMARA'DA FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, Marmara Denizi için de fırtına uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ
İstanbul Valiliği resmi hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın, bugün (26.09.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar (27.09.2026) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor!🌊— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 26, 2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
💨 Marmara'da rüzgârın, bugün (26.09.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin… pic.twitter.com/tVjWpULeCu