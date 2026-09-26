SON DAKİKA | Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak kapıda! O günlere dikkat…

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Marmara Denizi için de fırtına uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.