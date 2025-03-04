SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor: İşte 5 günlük hava durumu raporu

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.