SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor: İşte 5 günlük hava durumu raporu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, yur genelinde sıcaklıkların 8 derece birden artması bekleniyor. Bazı iller için de toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI
Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 15°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 14°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİNOP 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu