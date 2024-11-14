SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen atama tercih başvuru süreci başlıyor

Son dakika haberi: 20 bin öğretmen atama süreci ile ilgili beklenen haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin, "20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!" dedi.

Yusuf Tekin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir.

Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.