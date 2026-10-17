Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Milyarder kriptocu ‘Balina James’ operasyonunda yeni gelişme! 280 milyon Euro vergi kaçırmış: Eşinin servet değerindeki 9 aracına el konuldu!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 14:46 Son Güncelleme: 17.10.2026 15:02

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu ‘Balina James’ operasyonunda yeni gelişme! 280 milyon Euro vergi kaçırmış: Eşinin servet değerindeki 9 aracına el konuldu!

SON DAKİKA… 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan ve Interpol'ün kırmızı bültenle her yerde aradığı "Balina James" lakaplı kriptocu Richard James Schueler, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin operasyonla yakalanmıştı. Richard James Schueler’in özel korumalığını yapan üç kişi de ikinci operasyonla yakalandı. Richard James Schueler’in Finlandiya'nın başkenti Helsinki’de 280 milyon 896 bin Euro vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Schueler’in eşi adına kayıtlı servet değerindeki 9 lüks araca el konuldu. İşte detaylar…

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Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu ‘Balina James’ operasyonunda yeni gelişme! 280 milyon Euro vergi kaçırmış: Eşinin servet değerindeki 9 aracına el konuldu!
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) adresini tespit ettiği ve İstanbul Emniyeti tarafından Beşiktaş'taki lüks adreste yakalanan Kripto Para vurguncusu "Balina James" kod aldı Richard James Schueler'in üç koruması da ikinci operasyonla yakalandı.

3 KORUMASI YAKALANDI

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan, dünyanın en çok aranan firari suçluları arasında yer alan ve İstanbul'da eşi ile birlikte gözaltına alınan Richard James Schueler'in para karşılığında özel korumalığını yapan üç kişinin Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de bulunan 15 ayrı adresi kullandıkları tespit edildi.

280 MİLYON 896 BİN EURO VERGİ KAÇIRDI

Üç şüpheli de düzenlenen ikinci operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Interpol kayıtlarına göre Schueler'in; 2020 ve 2024 yılları arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 280 milyon 896 bin Euro vergi kaçakçılığı yaptığı bilgisi yer alıyor. Ülkemizden son olarak 2024 yılında resmi çıkış yapan ve yasa dışı yollarla yeniden ülkemize giren "Balina James" kod adlı Richard James Schueler, Şubat 2026'dan bu yana aranıyordu.

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MİLYONLARCA DOLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Richard James Schueler'in yakalandığı ilk operasyonda yedi milyon 150 bin Dolar, 160 bin Türk Lirası, çok sayıda lüks saat, çanta, ziynet eşyası, altı soğuk Kripto Para cüzdanı, üç ruhsatsız tabanca, dört uzun namlulu tüfek, yedi şarjör, 400 mermi, 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk ve 46 adet USB bellek ele geçirilmişti.

SERVET DEĞERİNDEKİ 9 LÜK ARACA EL KONULDU

Schueler'in eşinin adına kayıtlı olan ve bir otoparkta park halinde bulunan dokuz lüks araca el konuldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KRİPTO PARA #İSTANBUL

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SON DAKİKA… Milyarder kriptocu ‘Balina James’ operasyonunda yeni gelişme! 280 milyon Euro vergi kaçırmış: Eşinin servet değerindeki 9 aracına el konuldu!
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