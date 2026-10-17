SON DAKİKA… Milyarder kriptocu ‘Balina James’ operasyonunda yeni gelişme! 280 milyon Euro vergi kaçırmış: Eşinin servet değerindeki 9 aracına el konuldu!

280 MİLYON 896 BİN EURO VERGİ KAÇIRDI

Üç şüpheli de düzenlenen ikinci operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Interpol kayıtlarına göre Schueler'in; 2020 ve 2024 yılları arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 280 milyon 896 bin Euro vergi kaçakçılığı yaptığı bilgisi yer alıyor. Ülkemizden son olarak 2024 yılında resmi çıkış yapan ve yasa dışı yollarla yeniden ülkemize giren "Balina James" kod adlı Richard James Schueler, Şubat 2026'dan bu yana aranıyordu.