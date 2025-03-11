SON DAKİKA... Mimar Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel’den dikkat çeken hamle: O da sırra kadem bastı!

SON DAKİKA… İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 1 Mart günü Kâğıthane'deki evinden çıkan ve yürüyüş yapmak için Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen Ece Gürel, sırra kadem bastı. Eşi Sezer Gürel'in başvurusu sonrası genç kadını bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
EŞYALARINDAN 9 METRE UZAKLIKTA…
Arama çalışmalarının ilk gününde, Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonuna ulaşıldı. 4 gündür devam eden çalışmalarda adeta bir mucize yaşandı. Dondurucu soğukta aranan Ece'ye, eşyalarının bulunduğu alandan tam 9 metre uzaklıkta ulaşıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı.
EŞİNİN O HAMLESİ ŞAŞKINLIK YARATTI
Spritüel olaylara ilgisi olan, astronomi eğitimi aldığı öğrenilen Ece'nin cadılık eğitimine başladığı iddiası ortaya atıldı. Ailesi bu iddiaları yalanlarken Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hamlesi şaşkınlık yarattı.
Eşinin 6 Mart günü ormanda sağ bulunması sonrası "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" paylaşımı yapan Sezer Gürel, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı!
PROFİLİNDEKİ RAKAMLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Gürel'in Instagram hesabında yazan '91688 419 818719 914481' sayılarının Grabovoi Sayıları'nı temsil ettiği belirlenmişti.
HER BİR SAYININ FARKLI ANLAMI VAR
Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.