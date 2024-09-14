SON DAKİKA | MİT ve Emniyet’ten DEAŞ operasyonu! Kilise saldırısının planlayıcısı yakalandı

MİT'in yaptığı çalışmalar neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırı ile bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket eden zanlılar daha önce tespit edilmişti. Bu tespitler doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısı ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam etti. Saldırının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatıov yakalandı. MİT'in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Solmatıov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ADAM KAZANMA VE FİNANS FAALİYETLERİNİ İTİRAF ETTİ

Terörist Viskhan Soltamatıov'un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Örgüt üyesi ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin detaylar bilgiler verdiği öğrenildi. MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.