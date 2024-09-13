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Giriş Tarihi: 13.9.2024 13:44 Son Güncelleme: 13.9.2024 13:46

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.... Milli Savunma Bakanlığı 19 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 19 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi
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