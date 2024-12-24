Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:56

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hele getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA